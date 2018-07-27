Решение по поводу ареста бывшего президента Армении Кочаряна суд обнародует в пятницу поздно вечером

Завершилось судебное заседание, на котором обсуждалось ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента Армении Роберта Кочаряна (1998-2008 гг), обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году.

"Суд удалился в совещательную комнату. Решение будет обнародовано в 23:30 (22:30 мск)", - сказал журналистам адвокат Р.Кочаряна Арам Орбелян.

Он отказался сообщить какие-либо детали.

Ранее в четверг Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение в отношении Р.Кочаряна в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. "На основе сопоставления приобретенных доказательств в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта, бывшему президенту Армении предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Р.Кочаряна", - сообщила служба.

По этой же статье обвиняется генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.

Ранее Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение также в отношении бывшего министра обороны республики Микаела Арутюняна в "свержении конституционного строя" в марте 2008 года и объявила его в розыск.

В четверг в Специальную следственную службу на допрос был приглашен также бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли десять человек, более 250 получили ранения.