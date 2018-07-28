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Дальнее зарубежье 28.07.2018 09:00

Вашингтон не стремится к смене режима в Иране - глава Пентагона

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что власти США не намерены предпринимать усилия для свержения режима в Иране, сообщают в пятницу американские СМИ.

"Никакое (изменение режима в Иране - ИФ) не было нами запланировано", - сказал Дж.Мэттис, отвечая на вопрос журналиста о том, намерена ли администрация Дональда Трампа насильно сменить режим в Иране.

"Нам нужно, чтобы они (иранские власти - ИФ) изменили свое поведение, учитывая ряд угроз, которые Иран представляет посредством своих военных и секретных спецслужб", - подчеркнул глава Пентагона.

В этом году отношения между США и Ираном сильно обострились. 8 мая этого года президент США Д.Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

Иранский президент Хасан Рухани на этой неделе негативно высказывался в отношении Вашингтона, заявив, что Д.Трампу следует соблюдать осторожность с оскорбительными высказываниями о Тегеране. В свою очередь, президент США пригрозил Х.Рухани серьезными последствиями для Ирана, "которые мало кто в истории испытывал доселе".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]