Вашингтон не стремится к смене режима в Иране - глава Пентагона

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что власти США не намерены предпринимать усилия для свержения режима в Иране, сообщают в пятницу американские СМИ.

"Никакое (изменение режима в Иране - ИФ) не было нами запланировано", - сказал Дж.Мэттис, отвечая на вопрос журналиста о том, намерена ли администрация Дональда Трампа насильно сменить режим в Иране.

"Нам нужно, чтобы они (иранские власти - ИФ) изменили свое поведение, учитывая ряд угроз, которые Иран представляет посредством своих военных и секретных спецслужб", - подчеркнул глава Пентагона.

В этом году отношения между США и Ираном сильно обострились. 8 мая этого года президент США Д.Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

Иранский президент Хасан Рухани на этой неделе негативно высказывался в отношении Вашингтона, заявив, что Д.Трампу следует соблюдать осторожность с оскорбительными высказываниями о Тегеране. В свою очередь, президент США пригрозил Х.Рухани серьезными последствиями для Ирана, "которые мало кто в истории испытывал доселе".