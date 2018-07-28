Останки 50 военных, погибших во времена Корейской войны, еще предстоит идентифицировать - глава Пентагона

Глава Пентагона Джим Мэттис заявил в пятницу, что КНДР, возможно, передала Вашингтону останки не только американских военных, но и их сослуживцев из Франции и Австралии.

"Вы заметили, что на каждом из ящиков изображен голубой флаг ООН. Мы не знаем, чьи именно останки находятся в них", - сказал Дж.Мэттис, отвечая на вопрос журналиста о принадлежности останков 50 военных, которые были переданы США из КНДР.

"Как только мы установим это, останки будут подлежать репатриации, они могут быть возвращены в Австралию... То же самое касается Франции", - подчеркнул глава Пентагона.

В Корейской войне с 1950 по 1953 годы участвовали военнослужащие из 17 стран мира. В настоящий момент в США заявляют, что местонахождение останков 7,7 тыс. американцев по-прежнему не установлено. В общей сложности около 35 тыс. американских военных погибли за три года военных действий.

В начале июля делегации Северной Кореи и США обсудили возврат останков американских военных. Переговоры прошли в деревне Пханмуджом на границе КНДР и Южной Кореи.

Вопрос о репатриации останков американских военных поднимался также на встрече лидера КНДР Ким Чен ЫНа и президента США Дональда Трампа 12 июня в Сингапуре. Стороны обязались работать над поиском останков погибших военнопленных в Корейской войне и репатриировать уже найденные останки.