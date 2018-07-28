Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9801 RUR   0.027 GBR   2.2282 TRY   0.3493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.61 Brent   74.54

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 36° Завтра 24° 35° 30 Июл 26° 36° 31 Июл 26° 37°

Дальнее зарубежье 28.07.2018 10:32

Останки 50 военных, погибших во времена Корейской войны, еще предстоит идентифицировать - глава Пентагона

Глава Пентагона Джим Мэттис заявил в пятницу, что КНДР, возможно, передала Вашингтону останки не только американских военных, но и их сослуживцев из Франции и Австралии.

"Вы заметили, что на каждом из ящиков изображен голубой флаг ООН. Мы не знаем, чьи именно останки находятся в них", - сказал Дж.Мэттис, отвечая на вопрос журналиста о принадлежности останков 50 военных, которые были переданы США из КНДР.

"Как только мы установим это, останки будут подлежать репатриации, они могут быть возвращены в Австралию... То же самое касается Франции", - подчеркнул глава Пентагона.

В Корейской войне с 1950 по 1953 годы участвовали военнослужащие из 17 стран мира. В настоящий момент в США заявляют, что местонахождение останков 7,7 тыс. американцев по-прежнему не установлено. В общей сложности около 35 тыс. американских военных погибли за три года военных действий.

В начале июля делегации Северной Кореи и США обсудили возврат останков американских военных. Переговоры прошли в деревне Пханмуджом на границе КНДР и Южной Кореи.

Вопрос о репатриации останков американских военных поднимался также на встрече лидера КНДР Ким Чен ЫНа и президента США Дональда Трампа 12 июня в Сингапуре. Стороны обязались работать над поиском останков погибших военнопленных в Корейской войне и репатриировать уже найденные останки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, ВОЕННЫЕ, ОСТАНКИ


Похожие новости


Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в возвращении останков американских солдат, погибших в Корейской войне Пхеньян передаст останки американских солдат Вашингтону 27 июля - агентство КНДР приступила к демонтажу главного ракетного полигона - эксперты Трамп заявил, что очень доволен ситуацией с Северной Кореей Трамп назвал Ким Чен Ына умным и интересным человеком, считает курс США по отношению к КНДР верным Помпео летит в Пхеньян

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]