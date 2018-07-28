Два палестинца погибли, более 250 пострадали в результате протестов на границе сектора Газа

В ходе пятничных акций протеста на границе Израиля и сектора Газа погибли два палестинца, сообщает в пятницу газета "Гаарец" со ссылкой на Минздрав сектора Газа.
Палестинцы были убиты выстрелами из огнестрельного оружия, отмечает газета.
Минздрав сектора Газа также сообщил, что в ходе акций протеста пострадали 264 палестинских демонстранта, 90 из которых были ранены из огнестрельного оружия. 11 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, отмечают медики.
Армия обороны Израиля заявила, что в пятничных демонстрациях приняли участие порядка 7 тыс. человек. Некоторые демонстранты, сообщают израильские военные, кидали камни, канистры со слезоточивым газом и горящие шины.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 104 раза - Минобороны Азербайджана
Пашинян заявил о готовности к встрече с президентом Алиевым
Спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии посетит Азербайджан на следующей неделе
Россия может осенью провести переговоры по возобновлению закупок газа с Туркменией
Эквадор хочет хеджировать добычу нефти от падения цен
Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Саудовской Аравией
Возобновление авиасообщения между Азербайджаном и Египтом затягивается из-за убытков авиакомпаний
Криштиану Роналду заплатит 18,9 млн евро за уклонение от уплаты налогов в Испании
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
В Баку прошла лекция на тему «Русская иконопись в изобразительном искусстве»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений