Два палестинца погибли, более 250 пострадали в результате протестов на границе сектора Газа

В ходе пятничных акций протеста на границе Израиля и сектора Газа погибли два палестинца, сообщает в пятницу газета "Гаарец" со ссылкой на Минздрав сектора Газа.

Палестинцы были убиты выстрелами из огнестрельного оружия, отмечает газета.

Минздрав сектора Газа также сообщил, что в ходе акций протеста пострадали 264 палестинских демонстранта, 90 из которых были ранены из огнестрельного оружия. 11 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, отмечают медики.

Армия обороны Израиля заявила, что в пятничных демонстрациях приняли участие порядка 7 тыс. человек. Некоторые демонстранты, сообщают израильские военные, кидали камни, канистры со слезоточивым газом и горящие шины.