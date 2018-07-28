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Дальнее зарубежье 28.07.2018 09:31

Два палестинца погибли, более 250 пострадали в результате протестов на границе сектора Газа

В ходе пятничных акций протеста на границе Израиля и сектора Газа погибли два палестинца, сообщает в пятницу газета "Гаарец" со ссылкой на Минздрав сектора Газа.

Палестинцы были убиты выстрелами из огнестрельного оружия, отмечает газета.

Минздрав сектора Газа также сообщил, что в ходе акций протеста пострадали 264 палестинских демонстранта, 90 из которых были ранены из огнестрельного оружия. 11 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, отмечают медики.

Армия обороны Израиля заявила, что в пятничных демонстрациях приняли участие порядка 7 тыс. человек. Некоторые демонстранты, сообщают израильские военные, кидали камни, канистры со слезоточивым газом и горящие шины.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, СТЫЧКИ, ЖЕРТВЫ, РАНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]