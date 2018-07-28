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Дальнее зарубежье 28.07.2018 11:43

Храмовую гору в Иерусалиме вновь открыли для посетителей после столкновений между палестинцами и израильтянами

Израильские власти возобновили доступ для туристов и верующих к Храмовой горе в Иерусалиме после того, как в этом районе вспыхнули беспорядки, сообщает в пятницу сайт газеты "Таймс оф Исраэл".

По данным издания, территория комплекса была оцеплена в течение четырех часов, и полиция эвакуировала гражданских лиц.

В настоящее время к Храмовой горе уже направились верующие.

Ранее в пятницу палестинцы забросали камнями полицейских после пятничной молитвы, а также применили против них пиротехнику. В свою очередь, стражи порядка ответили светошумовыми гранатами. В районе беспорядков были слышны хлопки и виден дым.

В общей сложности в результате беспорядков были задержаны 24 человека, 16 из которых забаррикадировались в мечети.

Храмовая гора представляет собой прямоугольную площадь, обнесенную высокими стенами, в Старом городе Иерусалима. Она считается священным местом как для иудеев, так и для мусульман.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХРАМОВАЯ/ГОРА, ДОСТУП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]