Храмовую гору в Иерусалиме вновь открыли для посетителей после столкновений между палестинцами и израильтянами

Израильские власти возобновили доступ для туристов и верующих к Храмовой горе в Иерусалиме после того, как в этом районе вспыхнули беспорядки, сообщает в пятницу сайт газеты "Таймс оф Исраэл".
По данным издания, территория комплекса была оцеплена в течение четырех часов, и полиция эвакуировала гражданских лиц.
В настоящее время к Храмовой горе уже направились верующие.
Ранее в пятницу палестинцы забросали камнями полицейских после пятничной молитвы, а также применили против них пиротехнику. В свою очередь, стражи порядка ответили светошумовыми гранатами. В районе беспорядков были слышны хлопки и виден дым.
В общей сложности в результате беспорядков были задержаны 24 человека, 16 из которых забаррикадировались в мечети.
Храмовая гора представляет собой прямоугольную площадь, обнесенную высокими стенами, в Старом городе Иерусалима. Она считается священным местом как для иудеев, так и для мусульман.
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