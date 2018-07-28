Президент США Дональд Трамп назвал "удивительными" темпы роста экономики во втором квартале 2018 года и предположил, что этот рост только ускорится в дальнейшем.

"Если темпы роста сохранятся, американская экономика сможет вырасти вдвое на 10 лет раньше, чем при предыдущих президентах", - приводит его слова агентство Bloomberg.

"Мы осуществили экономический подъем исторических масштабов", - добавил президент.

Как сообщалось ранее, ВВП США в апреле-июне 2018 года увеличился на 4,1% в пересчете на годовые темпы, что стало максимальным ростом с 2014 года. В январе-марте темпы повышения ВВП составляли 2,2%, и аналитики в среднем ожидали усиления подъема до 4,2%.

Потребительские расходы, на долю которых приходится более 70% ВВП США, во II квартале выросли на 4% в годовом выражении, усилив подъем экономики почти на 2,7 процентного пункта (п.п.).

Д.Трамп особенно выделил безработицу, которая держится на исторически низком уровне. В числе прочего президент указал на рост рабочих мест в перерабатывающем секторе и среди афроамериканцев, который он связал в том числе с устранением регуляторных барьеров.

Не мог президент пройти мимо внешней торговли, поскольку сокращение дефицита внешнеторгового баланса оказало позитивное влияние на ВВП. Вклад внешнеторгового сектора в общий рост экономики составил 1,06 п.п. и оказался самым значительным за пять лет. Экспорт повысился на 9,3%, в то время как импорт - всего на 0,5%.

Для Д.Трампа это стало подтверждением успеха его жесткого курса во внешней торговле.

"Наконец мы занялись проблемой нечестных практик во внешней торговле, - сказал Д.Трамп. - К нам нечестно относились даже наши союзники. Они воровали наши рабочие места и разоряли нашу казну. Но этому пришел конец".

Как сообщалось, вклад внешней торговли в общий рост экономики во втором квартале составил 1,06 п.п. и оказался самым значительным за пять лет. Экспорт повысился на 9,3%, в то время как импорт - всего на 0,5%. Сокращение дефицита внешнеторгового баланса оказало позитивное влияние на ВВП.

Отмечается, что в пересчете на годовые темпы объем американской экономики теперь превышает $20 трлн.