Президент США Дональд Трамп назвал "удивительными" темпы роста экономики во втором квартале 2018 года и предположил, что этот рост только ускорится в дальнейшем.
"Если темпы роста сохранятся, американская экономика сможет вырасти вдвое на 10 лет раньше, чем при предыдущих президентах", - приводит его слова агентство Bloomberg.
"Мы осуществили экономический подъем исторических масштабов", - добавил президент.
Как сообщалось ранее, ВВП США в апреле-июне 2018 года увеличился на 4,1% в пересчете на годовые темпы, что стало максимальным ростом с 2014 года. В январе-марте темпы повышения ВВП составляли 2,2%, и аналитики в среднем ожидали усиления подъема до 4,2%.
Потребительские расходы, на долю которых приходится более 70% ВВП США, во II квартале выросли на 4% в годовом выражении, усилив подъем экономики почти на 2,7 процентного пункта (п.п.).
Д.Трамп особенно выделил безработицу, которая держится на исторически низком уровне. В числе прочего президент указал на рост рабочих мест в перерабатывающем секторе и среди афроамериканцев, который он связал в том числе с устранением регуляторных барьеров.
Не мог президент пройти мимо внешней торговли, поскольку сокращение дефицита внешнеторгового баланса оказало позитивное влияние на ВВП. Вклад внешнеторгового сектора в общий рост экономики составил 1,06 п.п. и оказался самым значительным за пять лет. Экспорт повысился на 9,3%, в то время как импорт - всего на 0,5%.
Для Д.Трампа это стало подтверждением успеха его жесткого курса во внешней торговле.
"Наконец мы занялись проблемой нечестных практик во внешней торговле, - сказал Д.Трамп. - К нам нечестно относились даже наши союзники. Они воровали наши рабочие места и разоряли нашу казну. Но этому пришел конец".
Как сообщалось, вклад внешней торговли в общий рост экономики во втором квартале составил 1,06 п.п. и оказался самым значительным за пять лет. Экспорт повысился на 9,3%, в то время как импорт - всего на 0,5%. Сокращение дефицита внешнеторгового баланса оказало позитивное влияние на ВВП.
Отмечается, что в пересчете на годовые темпы объем американской экономики теперь превышает $20 трлн.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 104 раза - Минобороны Азербайджана
Пашинян заявил о готовности к встрече с президентом Алиевым
Спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии посетит Азербайджан на следующей неделе
Россия может осенью провести переговоры по возобновлению закупок газа с Туркменией
Эквадор хочет хеджировать добычу нефти от падения цен
Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Саудовской Аравией
Возобновление авиасообщения между Азербайджаном и Египтом затягивается из-за убытков авиакомпаний
Криштиану Роналду заплатит 18,9 млн евро за уклонение от уплаты налогов в Испании
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
В Баку прошла лекция на тему «Русская иконопись в изобразительном искусстве»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений