Глава Пентагона не возражает против идеи встречи с российским коллегой, конкретных планов нет

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в пятницу, что рассматривает возможность проведения встречи со своим коллегой из России Сергеем Шойгу, но точных планов на этот счет пока нет.
"Мэттис заявил, что он рассматривает встречу с российским коллегой, но планы пока не разработаны", - пишет агентство "Блумберг".
Кроме того, Дж.Мэттис, говоря с журналистами в Пентагоне, отметил, что он выступает за диалог России и США.
"Я всегда продвигал идею о том, чтобы мы говорили друг с другом", - заявил Дж.Мэттис.
"Особенно важно, чтобы мы говорили с теми странами, с которыми у нас самые большие разногласия", - добавил он.
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