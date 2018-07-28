Глава Пентагона не возражает против идеи встречи с российским коллегой, конкретных планов нет

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в пятницу, что рассматривает возможность проведения встречи со своим коллегой из России Сергеем Шойгу, но точных планов на этот счет пока нет.

"Мэттис заявил, что он рассматривает встречу с российским коллегой, но планы пока не разработаны", - пишет агентство "Блумберг".

Кроме того, Дж.Мэттис, говоря с журналистами в Пентагоне, отметил, что он выступает за диалог России и США.

"Я всегда продвигал идею о том, чтобы мы говорили друг с другом", - заявил Дж.Мэттис.

"Особенно важно, чтобы мы говорили с теми странами, с которыми у нас самые большие разногласия", - добавил он.