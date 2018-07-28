Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9801 RUR   0.027 GBR   2.2282 TRY   0.3493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.61 Brent   74.54

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 36° Завтра 24° 35° 30 Июл 26° 36° 31 Июл 26° 37°

Дальнее зарубежье 28.07.2018 08:37

Глава Пентагона не возражает против идеи встречи с российским коллегой, конкретных планов нет

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в пятницу, что рассматривает возможность проведения встречи со своим коллегой из России Сергеем Шойгу, но точных планов на этот счет пока нет.

"Мэттис заявил, что он рассматривает встречу с российским коллегой, но планы пока не разработаны", - пишет агентство "Блумберг".

Кроме того, Дж.Мэттис, говоря с журналистами в Пентагоне, отметил, что он выступает за диалог России и США.

"Я всегда продвигал идею о том, чтобы мы говорили друг с другом", - заявил Дж.Мэттис.

"Особенно важно, чтобы мы говорили с теми странами, с которыми у нас самые большие разногласия", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПЕНТАГОН, РОССИЯ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


США будут вести с КНДР диалог с позиции силы - шеф Пентагона Шеф Пентагона в ходе визита в Пекин намерен избежать споров, рассчитывает на открытый диалог - АП Глава Пентагона заявляет, что не в курсе шагов КНДР по денуклеаризации Передача Анкаре новейших американских истребителей F-35 состоится, несмотря на протесты Конгресса - Пентагон В Пентагоне назвали итоги саммита США-КНДР первым шагом на пути к денуклеаризации Корейского полуострова НАТО будет продолжать диалог с Россией - шеф Пентагона

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]