Премьер Киргизии заявил о необходимости устранения барьеров в ЕАЭС

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев считает, что устранение барьеров и ограничений является основой Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Киргизии, М.Абылгазиев выступая на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Санкт-Петербурге заявил, что "устранение барьеров и ограничений, препятствующих реализации свободы передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, является основой интеграционного объединения".

По словам главы киргизского правительства, цифровая повестка остается одним из приоритетных направлений сотрудничества, целью которой является создание условий для внедрения информационных технологий в экономические процессы.

М.Абылгазиев отметил позитивные показатели объемов взаимной торговли между странами ЕАЭС в 2017 году, заявив о необходимости сохранения темпов роста экономики и стабильного экономического развития.

"Мы надеемся на дальнейшее устранение барьеров при транзите товаров через территории государств наших партнеров. Считаем, что любые ограничительные меры негативно влияют на развитие экономики нашей страны и интеграционного объединения в целом. Свобода транзита является основой торговли. Любая вводимая мера должна быть направлена на облегчение ведения бизнеса, исключение более сложных механизмов и на снятие дополнительных препятствий в обеспечении свободы движения товаров", - подчеркнул он.

По мнению киргизского премьера, механизмы прослеживаемости грузов должны быть синхронизированы и внедряться поэтапно, с учетом технической подготовленности стран, а также подготовленности частного сектора. "Вместе с тем, говоря о препятствиях и барьерах, необходимо начать работу по наделению Евразийской экономической комиссии дополнительными полномочиями для оперативного решения спорных ситуаций в передвижении товаров", - сказал М.Абылгазиев.

Премьер-министр Киргизии добавил, что при разработке методики и подходов к расчету нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран Союза необходимо обратить внимание на дополнительный "коэффициент развития" для стран, имеющих низкие показатели ВВП, премию за внутреннюю торговлю, а также зеркальную статистику импорта товаров из стран дальнего зарубежья.

По данным правительства Киргизии, за январь-май 2018 года товарооборот республики с государствами-участниками ЕАЭС сравнительно с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 6,5%.