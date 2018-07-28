МИД РФ: проект оборонного бюджета США показывает, что Вашингтон не намерен отказываться от установок на применение силы в космосе

В Москве обратили внимание на одобренный Палатой представителей Конгресса проект оборонного бюджета на 2019 год и отмечают, что этот документ подтверждает стремление Вашингтона к военному доминированию в космосе.

"Данные усилия - прямое подтверждение того, что Вашингтон не намерен отказываться от установок на применение силы в космосе, с которыми выступала предыдущая администрация", - говорится в заявлении МИД РФ.

В МИД РФ напомнили, что "предыдущие попытки Вашингтона обеспечить себе превосходство в военной сфере неизменно заканчивались ростом международной напряжённости и новыми витками гонки вооружений".

"Мы, естественно, самым внимательным образом отслеживаем такие устремления США, тщательно анализируем возможные последствия. Призываем американскую сторону проявить благоразумие и не повторять ошибки прошлого. Вооружённое противостояние в космосе может иметь не менее пагубное воздействие, чем развязанная Вашингтоном ещё в середине прошлого века гонка ядерных вооружений, с последствиями которой весь мир до сих пор не может справиться", - подчеркивают на Смоленской площади.

В МИД РФ отмечают, что одобренный Палатой представителей Конгресса США законопроект "О предельных расходах на национальную оборону в 2019 финансовом году" предусматривает выделение финансирования на формирование эшелона средств космического базирования для перехвата баллистических ракет (в том числе разработка и развёртывание до конца 2022 г. новой спутниковой группировки раннего предупреждения о ракетном нападении).

"Завершение создания систем перехвата запланировано на 2030 г., а приступить к тестированию опытных образцов собираются уже в 2022 г. после ввода в эксплуатацию новых сенсоров. Законопроект предписывает Агентству по ПРО приступить к реализации указанных программ вне зависимости от рекомендаций всё ещё продолжающегося пересмотра политики в области ПРО.

Как представляется, на фоне поручения президента США Д.Трампа о выводе военно-космических сил из состава ВВС в отдельный вид вооружённых сил США подготовка к созданию космической группировки ПРО является ещё одним шагом по пути реализации задачи по обеспечению "американского доминирования в космосе", - говорится в заявлении МИД РФ.

На Смоленской площади с учётом того, что в Конгрессе США ведут речь о разработке и создании ударных средств противоракетной обороны космического базирования, напоминают о наличии прямой взаимосвязи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями, о чём, в частности, говорится в Договоре о СНВ 2010 года.