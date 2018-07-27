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ТЭК 27.07.2018 23:12

Россия может осенью провести переговоры по возобновлению закупок газа с Туркменией

Россия может осенью провести переговоры с Туркменией о возобновлении закупок газа, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский.

"Я думаю, что переговоры могут состояться осенью", - сказал он, напомнив, что до конца 2018 года между "Газпромом" (MOEX:GAZP) и "Туркменгазом" действует коммерческая пауза.

С 2008 года "Газпром" пытался пересмотреть цену на закупаемый туркменский газ. С 2009 года "Газпром" закупал в год порядка 10 млрд куб. м в год. В 2015 году российский концерн заявил о намерении сократить закупки до 4 млрд куб. м. "Газпром" с января 2015 года платил "Туркменгазу" цену безубыточного экспорта в Европу. В июне 2015 года "Газпром экспорт" инициировал арбитраж о пересмотре цены на туркменский газ, поставленный с 2010 по 2015 годы. С начала 2016 года "Газпром" прекратил прием туркменского газа, взяв "контрактную паузу" до конца 2018 года.

Арбитражное разбирательство между ООО "Газпром экспорт" и ГК "Туркменгаз" было временно приостановлено до 31 декабря 2018 года с целью нахождения взаимоприемлемого решения о дальнейшем сотрудничестве вне рамок арбитражного процесса.

Однако в мае "Газпром" написал, что в третьем квартале 2018 года ожидает решения Стокгольмского арбитража по суду с ГК "Туркменгаз" на 4 млрд евро.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРКМЕНИЯ, ГАЗ, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]