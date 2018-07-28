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Дальнее зарубежье 28.07.2018 09:12

Свыше 2 тыс. жилых домов пострадали от пожаров в Греции, 86 человек погибли

Пожары, подобравшиеся к Афинам, нанесли ущерб более 2 тыс. жилых зданий, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на греческие власти.

По данным агентства, 500 домов из этих 2 тыс. жилых зданий были полностью разрушены огнем.

Жертвами пожаров, по последним данным, стали 86 человек. Ранее сообщалось о 83 жертвах.

Пожары бушевали близ Афин в течение нескольких дней. Западные СМИ сообщают, что огонь практически полностью разрушил деревню Мати, расположенную в 40 километрах от столицы Греции.

Между тем, министр по делам защиты граждан Никос Тоскас заявил, что, по одной из версий, пожар стал результатом поджога.

"Мы начали расследование на основании сообщений серьезных источников", - сказал министр, выступая на совместной пресс-конференции с главами полицейских и пожарных служб в Афинах.

Издания также отмечают, что распространение огня происходило быстро из-за крайне высоких температур, а также сильных порывов ветра. Кроме того, ряд европейских СМИ отмечают, что на ситуацию повлияли и жесткие меры бюджетной экономии, действующие в Греции в последние год. Из-за этих мер служба пожарной охраны столкнулась с недостаточным финансированием.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ПОЖАРЫ, ЖЕРТВЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]