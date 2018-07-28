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СНГ 28.07.2018 00:44

Суд в Ереване согласился отпустить генсека ОДКБ под залог

Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, согласившись отпустить его под залог.

"Суд решил арестовать Ю.Хачатурова, однако согласился с ходатайством о его освобождении под залог. После того, как залог будет выплачен, сегодня Ю.Хачатуров выйдет из здания суда", - сказал адвокат Ю.Хачатурова Мигран Погосян.

По его словам, залог установлен в размере 5 млн драмов (около $11 тыс.).

Ранее в пятницу Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Ю.Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

"На основе сопоставления приобретенных доказательств в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта, Ю.Хачатурову предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Ю.Хачатурова", - сообщила Специальная следственная служба.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Ранее в пятницу суд в Ереване арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна по аналогичному обвинению.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОДКБ, ГЕНСЕК, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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