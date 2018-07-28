Решение об аресте экс-президента Армении будет обжаловано

Адвокаты бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обжалуют решение суда о его аресте.

"Решение будет обжаловано", - сказал журналистам адвокат Рубен Саакян.

Р.Кочарян уже переправлен из здания суда в уголовно-исполнительное учреждение.

Ранее в пятницу суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента Армении Р.Кочаряна (1998-2008 гг), обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Р.Кочарян арестован на два месяца.

Ранее в четверг Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение в отношении Р.Кочаряна в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

"На основе сопоставления приобретенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта доказательств, бывшему президенту Армении предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Р.Кочаряна", - сообщила служба.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.