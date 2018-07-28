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СНГ 28.07.2018 12:06

Умер писатель Владимир Войнович

Писатель Владимир Войнович скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни, сообщают в социальных сетях его коллеги и знакомые.

"Умер Владимир Войнович. Я ненадолго убирал этот пост, но увы, это не ошибка...", - сообщил в Facebook писатель Владимир Шендерович.

О кончине В.Войновича также сообщил журналист Виктор Давыдов.

В.Войнович родился в Сталинабаде (сейчас - Душанбе) в 1932 году. После Великой Отечественной войны жил в Запорожье, где окончил ремесленное училище, работал на алюминиевом заводе. В 1956 году приехал в Москву, поступал в Литинститут, учился на историческом факультете Педагогического института имени Крупской. Работал редактором на радио. Стал известен после написанной на его стихи песне "14 минут до старта", посвященной советским космонавтам. Печатался в "Новом мире" и других журналах.

В 60-е годы В.Войнович писал роман "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", который распространялся в самиздате, а затем опубликован на Западе.

В.Войнович был активным участником правозащитного движения, в 1980 году был выслан из СССР, а затем лишен советского гражданства. Жил в ФРГ и США.

С конца 1980 годов произведения В.Войновича вновь стали печататься в советских журналах. В 1990 году В.Войновичу было возвращено советское гражданство, после чего он вернулся на родину.

В 2000 году В.Войнович получил Государственную премию РФ за роман "Монументальная пропаганда".

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Тэги: РОССИЯ, ПИСАТЕЛЬ, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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