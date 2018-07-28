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Дальнее зарубежье 28.07.2018 12:31

Трамп заявил, что США не потерпят вмешательство в выборы из-за рубежа

Президент США Дональд Трамп провел в пятницу заседание Совета нацбезопасности (СНБ) по выборам, на котором заявил, что потерпит иностранного вмешательства в американский электоральный процесс, сообщает Белый дом.

"Президент ясно дал понять, что его администрация не потерпит иностранного вмешательства в наши выборы со стороны любых государств или других злонамеренных лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совещание было посвящено угрозам американским выборам со стороны недобросовестных иностранных акторов, помощи государственным и местным властям в области кибербезопасности, а также действиям по расследованию, судебным разбирательствам и привлечению к ответственности тех, кто пытался незаконно вмешаться в политические и электоральные процессы США.

На заседании присутствовали сам Д.Трамп, вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, министр финансов Стивен Мнучин, шеф Пентагона Джеймс Мэттис, генпрокурор Джефф Сешнс, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, глава нацразведки Дэн Коутс, директор ЦРУ Джина Хаспел, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд, глава ФБР Кристофер Рэй и глава киберкомандования США Пол Накасоне.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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