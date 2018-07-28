Ученые открыли моллюска-бурильщика, который способен разрушать горные породы в пресной воде

Международная группа ученых, включающая специалистов из Архангельска, обнаружила в реке Каладан на границе Мьянмы и Бангладеш специфическое разрушение горных пород живыми организмами - биоэрозию, сообщает пресс-служба Северного (Арктического) федерального университета (САФУ).

"В пресных водах это явление зафиксировано впервые. Причиной оказался моллюск-бурильщик Lignopholas fluminalis, разрушающий даже твердые силикатные породы, что и в море наблюдается редко", - говорится в сообщении.

Над изучением необычной находки работали эксперты из России, Норвегии, Австралии, Португалии, Сингапура, Таиланда, Тайваня, Мьянмы и Франции. Ученые разработали принципиально новую тектоническую модель, которая объясняет появление моллюска-бурильщика, а также многих других вселенцев в пресных водах Восточной Азии.

Суть модели в том, что несколько тысяч лет назад моллюски-бурильщики обитали в соленых водах в устье реки Каладан. Этот район отличается высокой скоростью поднятия земной коры. По мере этого тектонического подъема, устье реки, где находилась скалистая гряда с бурильщиками, поднималось все выше над уровнем моря, и морские воды эстуария постепенно замещались пресными водами реки.

"Поскольку весь процесс происходил медленно, в течение нескольких тысячелетий, морские моллюски-бурильщики смогли приспособиться к новой среде обитания, и образовали пресноводную популяцию", - отмечает пресс-служба.

По словам руководителя проекта, заведующего лабораторией молекулярной экологии и филогенетики САФУ Ивана Болотова, территория штата Ракхайн на границе Мьянмы и Бангладеш, где проводилось исследование, на сегодняшний день не изучена.

"Мы, кажется, были первыми учеными, которые там поработали. Результаты нашей работы имеют большое теоретическое значение, поскольку наглядно объясняют, как именно морские организмы вселяются в пресные воды", - цитирует пресс-служба И.Болотова.

Он отметил, что шансы на вселение наиболее высоки в пределах тектонически активных регионов. Нередко морские вселенцы становятся опасными видами, приносящими огромный ущерб народному хозяйству. Таковы, например, моллюски-дрейссены - изначально морские формы, вселившиеся в пресные воды. Они могут сокращать численность других пресноводных двустворчатых моллюсков, а также стать причиной роста донных водорослей.