Россия готовит новинки в области стратегического вооружения - вице-премьер

Российская промышленность в интересах Минобороны РФ создаёт новое высокоточное оружие и стратегическое вооружение, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
"Высокоточное оружие, серьезные информационные системы, новинки в области стратегического вооружения", - сказал Ю.Борисов в субботу на совещании в Красноярске, говоря о программе вооружения 2018-2027 годов.
Он подчеркнул, что новое стратегическое оружие создают и в Красноярске.
Вице-премьер сообщил, что на совещании в Красноярске особое внимание уделят вопросам диверсификации.
"В 2017 году средний процент гражданской продукции, выпускаемой на предприятиях ОПК, составил 17,2%", - сказал Ю.Борисов.
В то же время он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин ставит задачу к 2025 году довести долю гражданской продукции в портфеле предприятий ОПК до 30%.
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