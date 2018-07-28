Россия готовит новинки в области стратегического вооружения - вице-премьер

Российская промышленность в интересах Минобороны РФ создаёт новое высокоточное оружие и стратегическое вооружение, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Высокоточное оружие, серьезные информационные системы, новинки в области стратегического вооружения", - сказал Ю.Борисов в субботу на совещании в Красноярске, говоря о программе вооружения 2018-2027 годов.

Он подчеркнул, что новое стратегическое оружие создают и в Красноярске.

Вице-премьер сообщил, что на совещании в Красноярске особое внимание уделят вопросам диверсификации.

"В 2017 году средний процент гражданской продукции, выпускаемой на предприятиях ОПК, составил 17,2%", - сказал Ю.Борисов.

В то же время он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин ставит задачу к 2025 году довести долю гражданской продукции в портфеле предприятий ОПК до 30%.