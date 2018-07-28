Участники «Кубка моря-2018» провели тренировочные артиллерийские стрельбы

Команды стран-участниц международного конкурса «Кубок моря-2018» провели тренировочные артиллерийские стрельбы в Каспийском море, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

«В рамках подготовки к международному конкурсу «Кубок моря-2018» команды Азербайджана, России, Ирана и Казахстана вышли в полигон боевой подготовки на Каспийском море», - говорится в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что военные моряки успешно провели первые артиллерийские стрельбы по уничтожению плавающей мины, а также тренировку по швартовке кораблей разными способами.

«Теперь экипажам кораблей предстоит провести артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработать действия расчета по борьбе за живучесть корабля», - подчеркивается в сообщении.

Конкурс «Кубок моря-2018» с участием военных моряков Азербайджана, России, Казахстана и Ирана пройдет в азербайджанских территориальных водах в Каспийском море с 31 июля по 10 августа.