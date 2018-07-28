Участники «Кубка моря-2018» провели тренировочные артиллерийские стрельбы

Команды стран-участниц международного конкурса «Кубок моря-2018» провели тренировочные артиллерийские стрельбы в Каспийском море, сообщает Министерство обороны Азербайджана.
«В рамках подготовки к международному конкурсу «Кубок моря-2018» команды Азербайджана, России, Ирана и Казахстана вышли в полигон боевой подготовки на Каспийском море», - говорится в сообщении.
Оборонное ведомство отмечает, что военные моряки успешно провели первые артиллерийские стрельбы по уничтожению плавающей мины, а также тренировку по швартовке кораблей разными способами.
«Теперь экипажам кораблей предстоит провести артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработать действия расчета по борьбе за живучесть корабля», - подчеркивается в сообщении.
Конкурс «Кубок моря-2018» с участием военных моряков Азербайджана, России, Казахстана и Ирана пройдет в азербайджанских территориальных водах в Каспийском море с 31 июля по 10 августа.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 104 раза - Минобороны Азербайджана
Пашинян заявил о готовности к встрече с президентом Алиевым
Спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии посетит Азербайджан на следующей неделе
Россия может осенью провести переговоры по возобновлению закупок газа с Туркменией
Эквадор хочет хеджировать добычу нефти от падения цен
Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Саудовской Аравией
Возобновление авиасообщения между Азербайджаном и Египтом затягивается из-за убытков авиакомпаний
Криштиану Роналду заплатит 18,9 млн евро за уклонение от уплаты налогов в Испании
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
В Баку прошла лекция на тему «Русская иконопись в изобразительном искусстве»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений