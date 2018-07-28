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Дальнее зарубежье 28.07.2018 12:58

В Японии готовятся к приходу тайфуна "Джондари", надвигающегося с востока

Население Японии предпринимает меры предосторожности в связи с приближением тайфуна "Джондари", который в настоящий момент находится к востоку от архипелага Идзу, расположенного южнее Токио в Тихом океане, сообщает в субботу японский телеканал Эн-эйч-кей.

В частности, в префектуре Сайтама на острове Хонсю рабочие устанавливают насосы, которые будут откачивать воду в случае возможных затоплений.

В ряде районов префектуры Тиба власти подготавливают эвакуационные центры.

Некоторые японские муниципалитеты призвали жителей быть готовыми к переезду в более безопасные места.

Из-за приближения тайфуна отменены более 300 внутренних авиарейсов. Также перекрыт ряд дорог.

Метеорологи предупреждают об угрозе наводнений и оползней, особенно в западной части Японии, которые может вызвать "Джондари".

Ожидается, что тайфун достиг острова Хонсю примерно в ночь на воскресенье.

Тайфун двигается в северо-западном направлении со скоростью 45 км/ч, а порывы ветра достигают 126 км/ч.

Ранее в июле на центральные и юго-западные районы Японии обрушились мощные дожди, которые привели к наводнениям, выходу рек из берегов и сходу селей. Жертвами стихии стали не менее 204 человек.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ТАЙФУН, УГРОЗА, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]