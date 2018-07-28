"Талибан" впервые провел прямые переговоры с официальным представителем США - СМИ

Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) и официальный сотрудник администрации США впервые приняли участие в прямых переговорах, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя "Талибана".

Сторону США на переговорах представляла сотрудник госдепа Элис Уэллс, занимающаяся Южной Азией.

Темой дискуссии стали планы сторон провести в будущем мирные переговоры, отмечает АП.

"Дискуссия носила пробный, предварительный характер, и стороны обсуждали будущие встречи и контакты", - заявил источник АП.

При этом он выразил уверенность в продолжении диалога, но не уточнил, когда пройдет следующая встреча и в каком составе.

АП отмечает, что американская сторона пока не подтверждала и не отрицала информацию о переговорах с участием Э.Уэллс.

Агентство напоминает, что "Талибан" уже долгое время требовал прямых переговоров с Вашингтоном.