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СНГ 28.07.2018 21:43

Археологи нашли в Киево-Печерской лавре древнерусскую оборонительную стену

Археологические исследования на территории Митрополичьего сада Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника подтвердили существование оборонительной стены Киево-Печерского монастыря в XII в., сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заведующий научно-исследовательского сектора археологии заповедника Сергей Тараненко.

"Обнаруженная достопримечательность является уникальной, ведь сейчас в Украине известны, кроме нее, еще только два объекта монументальной фортификации древнерусского времени, а конструкция выявленных фундаментов вообще пока единственная среди всех памятников Киевской Руси", - сказал он.

По словам С.Тараненко, остатки фундаментов оборонительной стены были впервые открыты и частично исследованы на небольшом участке в 1951 году археологом Владимиром Богусевичем. С целью получить научное подтверждение существования остатков фундаментов оборонительной стены Киево-Печерского монастыря XII в. были разбиты разведывательные траншеи. В двух траншеях, которые соответствуют раскопкам В.Богусевича, и еще в трех траншеях впервые обнаружены остатки монументальной конструкции древнерусского времени - фундаменты разной степени сохранности с полуразрушенными фрагментами стены.

Количество нынешних находок - около 1500, среди них почти 1000 фрагментов древнерусского кирпича - плинфы. Привлекают внимание яркие индивидуальные находки - фрагмент древнерусского металлического литого, створчатого браслета с плетеным орнаментом и две свинцовые пломбы дорогичинского типа XI-XIII вв. со знаками с обеих сторон, в том числе с изображением двузубца.

Заповедник рассматривает вопрос музеефикации этого археологического объекта древнерусского времени.

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Тэги: УКРАИНА, АРХЕОЛОГИЯ, ЛАВРА, НАХОДКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]