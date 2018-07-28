Армейские международные игры "АрМИ-2018" открылись в парке "Патриот" торжественным прохождением команд-участниц, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Сегодня в Конгрессно-выставочном центре парка "Патриот" и полигоне "Алабино" в Московской области состоялась торжественная церемония открытия Армейских международных игр - 2018 (АрМИ-2018). Игры пройдут в период с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики и России. Шестнадцать из них предоставлены Российской Федерацией", - говорится в сообщении.
Впервые два конкурса в рамках "АрМИ" пройдут на территории Армении ("Воин содружества") и Ирана ("Глубина"). Морские конкурсы пройдут в акваториях Каспийского и Восточно-Китайского морей.
Всего программой игр предусмотрено 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке.
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