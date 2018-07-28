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СНГ 28.07.2018 15:03

Состоялось торжественное открытие международных игр "АрМИ-2018"

Армейские международные игры "АрМИ-2018" открылись в парке "Патриот" торжественным прохождением команд-участниц, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.

"Сегодня в Конгрессно-выставочном центре парка "Патриот" и полигоне "Алабино" в Московской области состоялась торжественная церемония открытия Армейских международных игр - 2018 (АрМИ-2018). Игры пройдут в период с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики и России. Шестнадцать из них предоставлены Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Впервые два конкурса в рамках "АрМИ" пройдут на территории Армении ("Воин содружества") и Ирана ("Глубина"). Морские конкурсы пройдут в акваториях Каспийского и Восточно-Китайского морей.

Всего программой игр предусмотрено 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке.

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, ИГРЫ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]