Порошенко увидел в РПЦ угрозу для Украины

Украинский президент Петр Порошенко счел Русскую православную церковь (РПЦ) опасной для Украины.

"Я гарантирую, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но заявляю о том, что и другим государствам не позволит этого делать. Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", - сказал президент во время празднования 1030-летия Крещения Руси в субботу в Киеве.

Он заявил, что в России церковь "только на бумаге отделена от государства", а на самом деле "полностью и безоговорочно" поддерживает "имперскую политику Кремля".

"Более того, сама доктрина "Русского мира" родилась в люксовых кельях иерархов Российской православной церкви", - заявил П.Порошенко. Такая ситуация, сказал он, является "угрозой национальной безопасности Украины", "что просто обязывает нас действовать".

Президент Украины также заявил: "Томос (церковный указ - ИФ) об автокефалии завершит утверждение независимости Украины и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан".

По словам президента, миллионы украинцев ожидают как можно скорейшего признания Автокефальной православной церкви в Украине и готовы к нему.

П.Порошенко сказал, что автокефалия - это вопрос украинской независимости, вопрос украинской национальной безопасности. "Мы возвращаем православной церкви украинскую идентичность и равное место среди православных церквей мира", - добавил он.

В свою очередь, возглавляющий делегацию Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил отметил, что "Вселенский патриарх не может оставаться слепым и глухим к обращениям, которые уже повторяются более чем четверть столетия".

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет выразил уверенность, что в Украине будет автокефальная поместная церковь. "Мы не только надеемся... Мы верим, убеждены, что мы достигнем этого, что будет у нас и Томос, и будет единая церковь".