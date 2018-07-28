Армения предлагает сменить генсека ОДКБ

Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

В минувшую пятницу ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, согласившись отпустить его под залог.

"Это строго внутренний правовой процесс. В рамках расследуемого в Армении уголовного дела вовлечен гражданин Армении. Но, учитывая, что речь идет о действующем генсеке ОДКБ, и придавая большую важность авторитету и обеспечению бесперебойной работы организации, Армения предложила партнерам по ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря", - сказал Т.Балаян "Интерфаксу" в субботу.

По его словам, Армения строго привержена укреплению и развитию ОДКБ и продолжит быть активно вовлеченной в совместную работу в этом направлении.

В пятницу Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Ю.Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. В то время Ю.Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении.

"На основе сопоставления приобретенных доказательств в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта, Ю.Хачатурову предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Ю.Хачатурова", - сообщила Специальная следственная служба.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли десять человек, более 250 получили ранения.