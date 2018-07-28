Армения предлагает сменить генсека ОДКБ

Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
В минувшую пятницу ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, согласившись отпустить его под залог.
"Это строго внутренний правовой процесс. В рамках расследуемого в Армении уголовного дела вовлечен гражданин Армении. Но, учитывая, что речь идет о действующем генсеке ОДКБ, и придавая большую важность авторитету и обеспечению бесперебойной работы организации, Армения предложила партнерам по ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря", - сказал Т.Балаян "Интерфаксу" в субботу.
По его словам, Армения строго привержена укреплению и развитию ОДКБ и продолжит быть активно вовлеченной в совместную работу в этом направлении.
В пятницу Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Ю.Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. В то время Ю.Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении.
"На основе сопоставления приобретенных доказательств в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта, Ю.Хачатурову предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Ю.Хачатурова", - сообщила Специальная следственная служба.
1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли десять человек, более 250 получили ранения.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 104 раза - Минобороны Азербайджана
Пашинян заявил о готовности к встрече с президентом Алиевым
Спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии посетит Азербайджан на следующей неделе
Россия может осенью провести переговоры по возобновлению закупок газа с Туркменией
Эквадор хочет хеджировать добычу нефти от падения цен
Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Саудовской Аравией
Возобновление авиасообщения между Азербайджаном и Египтом затягивается из-за убытков авиакомпаний
Криштиану Роналду заплатит 18,9 млн евро за уклонение от уплаты налогов в Испании
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
В Баку прошла лекция на тему «Русская иконопись в изобразительном искусстве»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений