Представитель Кочаряна назвал местью его арест

Руководитель офиса второго президента Армении Роберта Кочаряна (1998-2008 гг) Виктор Согомонян назвал арест бывшего главы государства вендеттой.

"Это незаконное, политическое и личное преследование. Это вендетта, это личная и политическая вендетта, которая никак не помещается в законные рамки", - сказал В.Согомонян на пресс-конференции в субботу.

По его словам, Р.Кочарян арестован незаконно. "Возбужденное дело не имеет никакой связи ни с законом, ни с Конституцией, и ни с событиями 1 марта", - отметил он.

В.Согомонян заявил также, что адвокаты будут обжаловать уголовное дело.

"Будем требовать изменить меру пресечения и будем обжаловать это уголовное дело", - сказал В.Согомонян.

В пятницу суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента Армении Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Р.Кочарян арестован на два месяца.

Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение в отношении Р.Кочаряна в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

"На основе сопоставления приобретенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта доказательств, бывшему президенту Армении предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Р.Кочаряна", - сообщила служба.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.