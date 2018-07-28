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Дальнее зарубежье 28.07.2018 17:11

Брат президента Никарагуа призывает к роспуску военизированных формирований для прекращения кровопролития в стране

Бывший командующий вооруженными силами Никарагуа Умберто Ортега - брат президента страны Даниэля Ортеги - призвал власти распустить проправительственные военизированные формирования, которых неоднократно обвиняли в насилии на фоне политического кризиса в Никарагуа.

"Если у правительства есть чувство ответственности, то первым делом оно должно покончить с присутствием (в стране - ИФ) этих вооруженных людей, действующих так, как если бы они обладали властью военных или полиции", - приводят западные СМИ слова У.Ортеги.

При этом он заявил, что эти иррегулярные части ответственны за гибель многих демонстрантов, выступающих против правительства Никарагуа.

Он повторил, что военизированные формирования действуют параллельно полиции, и что факт существования подобных отрядов недопустим.

Также У.Ортега обвинил власти в "неизбирательных репрессиях" против демонстрантов, но не стал обвинять своего брата.

Западные СМИ напоминают, что с апреля в Никарагуа проходят акции протеста против правительства президента Даниэля Ортеги, которого демонстранты обвиняют в установлении диктаторского режима. По данным СМИ, в результате беспорядков погибли более 300 человек.

У.Ортега вместе с Д.Ортегой участвовал в Сандинистской революции 1979 года. Позднее У.Ортега занимал пост министра обороны - до 1990 года, когда Д.Ортега проиграл на выборах. В 2007 году Д.Ортега вновь стал президентом Никарагуа, однако У.Ортега после 1990 года предпочел заниматься бизнесом и писательством.

Сам У.Ортега заявлял, что хотя он не поддерживает прямого контакта с братом, у него "очень уважительные и братские" отношения с Д.Ортегой, добавляют СМИ.

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Тэги: НИКАРАГУА, ПРЕЗИДЕНТ, БРАТ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]