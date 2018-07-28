Брат президента Никарагуа призывает к роспуску военизированных формирований для прекращения кровопролития в стране

Бывший командующий вооруженными силами Никарагуа Умберто Ортега - брат президента страны Даниэля Ортеги - призвал власти распустить проправительственные военизированные формирования, которых неоднократно обвиняли в насилии на фоне политического кризиса в Никарагуа.
"Если у правительства есть чувство ответственности, то первым делом оно должно покончить с присутствием (в стране - ИФ) этих вооруженных людей, действующих так, как если бы они обладали властью военных или полиции", - приводят западные СМИ слова У.Ортеги.
При этом он заявил, что эти иррегулярные части ответственны за гибель многих демонстрантов, выступающих против правительства Никарагуа.
Он повторил, что военизированные формирования действуют параллельно полиции, и что факт существования подобных отрядов недопустим.
Также У.Ортега обвинил власти в "неизбирательных репрессиях" против демонстрантов, но не стал обвинять своего брата.
Западные СМИ напоминают, что с апреля в Никарагуа проходят акции протеста против правительства президента Даниэля Ортеги, которого демонстранты обвиняют в установлении диктаторского режима. По данным СМИ, в результате беспорядков погибли более 300 человек.
У.Ортега вместе с Д.Ортегой участвовал в Сандинистской революции 1979 года. Позднее У.Ортега занимал пост министра обороны - до 1990 года, когда Д.Ортега проиграл на выборах. В 2007 году Д.Ортега вновь стал президентом Никарагуа, однако У.Ортега после 1990 года предпочел заниматься бизнесом и писательством.
Сам У.Ортега заявлял, что хотя он не поддерживает прямого контакта с братом, у него "очень уважительные и братские" отношения с Д.Ортегой, добавляют СМИ.
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