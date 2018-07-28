Пропавшими без вести после прорыва дамбы в Лаосе числятся более 1,1 тыс. человек

Представитель властей провинции Аттапы (Лаос), где пять дней назад произошел прорыв дамбы, заявила, что число пропавших без вести в результате катастрофы может составлять 1126 человек, сообщает в субботу сингапурский телеканал "Чэннел ньюс Эйша".
"Мы не можем найти 1126 человек", - сказала она журналистам, добавив, что пропажу 131 человека подтвердили их родственники.
"Поиски идут очень сложно; до многих районов нельзя добраться на автомобилях или лодках. Также у нас ограниченные запасы современного оборудования для работы на месте", - отметила она.
Ранее власти сообщали о 27 погибших, однако представитель администрации провинции Аттапы подтвердила гибель лишь шестерых.
В ночь на 24 июля, после проливных дождей, на юго-востоке Лаоса случилась авария на дамбе D, принадлежащей компании Xe-Namnoy Power. В результате прорыва дамбы более 5 млрд кубических метров воды затопили несколько лаосских деревень на границе с Камбоджей.
Более 6 тыс. человек в Лаосе остались без крова, так как некоторые деревни были уничтожены в результате потопа.
Западные СМИ отмечают, что подсчет числа погибших и пропавших без вести осложняется характером поисково-спасательной операции в труднодоступном районе страны, а также малым количеством информации, поступающим от властей.
СМИ также сообщают, что катастрофа на дамбе, построенной объединенными усилиями Лаоса, Южной Кореи и Таиланда, вызвала вопросы относительно качества выполненных работ. Одна из южнокорейских фирм, принимавших участие в строительстве, SK Engineering & Construction пообещала установить причины катастрофы и выделила $10 млн на помощь пострадавшим.
По данным СМИ, Лаос в последние годы пытается стать крупным региональным экспортером электроэнергии, что вызвало в стране повышенный интерес к строительству дамб. До 2020 года планируется реализовать более 50 проектов в сфере энергетики.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 104 раза - Минобороны Азербайджана
Пашинян заявил о готовности к встрече с президентом Алиевым
Спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии посетит Азербайджан на следующей неделе
Россия может осенью провести переговоры по возобновлению закупок газа с Туркменией
Эквадор хочет хеджировать добычу нефти от падения цен
Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Саудовской Аравией
Дворкович упрекает своего соперника на выборах главы ФИДЕ Макропулоса в использовании средств федерации в предвыборной кампании
В Сумгайыте в автопарке в результате взрыва пострадали 4 человека
В Азербайджане горят Алтыагаджский национальный парк и лесные угодья в ряде районов
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
В Баку прошла лекция на тему «Русская иконопись в изобразительном искусстве»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений