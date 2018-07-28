Следователи проверяют обстоятельства падения с высоты 5 рабочих в Омске

Строительные леса обрушились в субботу на территории одного из предприятий в Омске, пятеро рабочих получили травмы, сообщает следственное управление СКР по Омской области.

В результате обрушения строительных лесов рабочие упали с высоты на землю. По предварительным сведениям, трое рабочих в тяжелом состоянии, состояние других оценивается как средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.

Следственная группа выехала на место происшествия. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося. По ее результатам будет решен вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.