Следователи проверяют обстоятельства падения с высоты 5 рабочих в Омске

Строительные леса обрушились в субботу на территории одного из предприятий в Омске, пятеро рабочих получили травмы, сообщает следственное управление СКР по Омской области.
В результате обрушения строительных лесов рабочие упали с высоты на землю. По предварительным сведениям, трое рабочих в тяжелом состоянии, состояние других оценивается как средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.
Следственная группа выехала на место происшествия. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося. По ее результатам будет решен вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.
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