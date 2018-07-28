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СНГ 28.07.2018 18:40

Следователи проверяют обстоятельства падения с высоты 5 рабочих в Омске

Строительные леса обрушились в субботу на территории одного из предприятий в Омске, пятеро рабочих получили травмы, сообщает следственное управление СКР по Омской области.

В результате обрушения строительных лесов рабочие упали с высоты на землю. По предварительным сведениям, трое рабочих в тяжелом состоянии, состояние других оценивается как средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.

Следственная группа выехала на место происшествия. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося. По ее результатам будет решен вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОМСК, РАБОЧИЕ, ТРАВМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]