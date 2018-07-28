Прибывшая на учения в Грузию американская бронетехника прошла маршем в 30 километрах от Цхинвала

Колонна американских бронетранспортеров "Страйкер", доставленных в Грузию на учения стран НАТО и партнеров, в субботу остановилась в Гори, расположенном на расстоянии около 30 километров южнее Цхинвала.

Как сообщили журналистам в министерстве обороны Грузии, часть американской бронетехники продвигается от порта Поти к Вазианской военной базе (в окрестностях Тбилиси) своим ходом. Американские военнослужащие по дороге останавливаются в крупных городах Грузии.

Как сообщает грузинская телекомпания "Рустави-2", в Гори остановилось 13 единиц бронетранспортеров США. По информации телекомпании, местным жителям предоставлена возможность осмотреть технику и пообщаться с военнослужащими США.

В беседах с журналистами представители министерства обороны Грузии отметили, что проведение учений подобного масштаба в Грузии в нынешнем году, когда исполняется 10-я годовщина августовской войны, имеет большое символичное значение.

Ранее сообщалось, что США перебросили в Грузию из Европы морским путем военную технику для участия в многонациональных учениях Noble Partner 2018 ("Достойный партнер 2018"). Также в четверг в Грузию воздушным путем прибыл личный состав II кавалеристского полка сухопутных войск США в Европе. Часть военнослужащих США будет перебрасываться на учения в Грузию поэтапно до 31 июля.

Ранее сообщалось, что в учениях, которые откроются 1 августа, примут участие 1170 американских военнослужащих, 5 танков "Абрамс" (M1A2 Abrams) и другая военная техника США, включая бронетранспортеры "Страйкер" и боевые машины пехоты "Брэдли".

К учениям также будут подключены американские боевые вертолеты "Апач".

По информации минобороны Грузии, в учениях также примут участие около 1300 военнослужащих вооруженных сил Грузии и 500 военнослужащих других стран. Всего в учениях планируется задействовать около 140 единиц военной техники.

В субботу в минобороны Грузии сообщили, что в Грузию уже доставлена военная техника Германии.

В учениях "Noble Partner 2018", которые продлятся до 15 августа, примут участие более трех тысяч военнослужащих 13 стран - Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении.