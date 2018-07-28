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СНГ 28.07.2018 13:51

Суд в Ереване отказался освободить под залог экс-президента Армении Кочаряна

Ереванский суд первой инстанции отказался освободить под залог арестованного 27 июля экс-президента Армении Роберта Кочаряна, заявил его адвокат Рубен Саакян.

"Мы ходатайствовали об освобождении Кочаряна под залог, предложили достаточно крупную сумму. Ходатайство не было удовлетворено", - сказал Р.Саакян на пресс-конференции в субботу.

Он отметил, что обвинение в свержении конституционного строя не имеет никакого отношения к делу о раскрытии событий 1 марта 2008 года и разгоне демонстрации. "Это заказ. Думаю, что всем понятно, кто заказчик. Считаю, что они находятся также в прокуратуре и Специальной следственной службе", - сказал адвокат.

Накануне суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Р.Кочарян арестован на два месяца.

Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение в отношении Р.Кочаряна в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

"На основе сопоставления приобретенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта доказательств, бывшему президенту Армении предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Кочаряна", - сообщила служба.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, СУД


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