Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9801 RUR   0.027 GBR   2.2282 TRY   0.3493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.61 Brent   74.54

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 40° Завтра 24° 35° 30 Июл 26° 36° 31 Июл 26° 37°

Дальнее зарубежье 28.07.2018 19:33

В Эстонии за год увеличилось число выявленных подделок купюр в 50 и 100 евро

В первой половине года в Эстонии были обнаружены 1 тыс. 159 поддельных банкнот евро, что на 912 купюр больше, чем за тот же период прошлого года.

При этом 356 поддельных купюр были изъяты при обысках прежде, чем они попали в обращение, сообщила BNS пресс-служба Банка Эстонии, отметив, что на статистику подделок повлиял инцидент, когда человек продал в Италии свой автомобиль, а по возвращении в Эстонию выяснил, что в пачке денег была 531 фальшивая купюра достоинство в 100 евро.

Больше всего фальшивых купюр за первое полугодие в Эстонии было найдено достоинством в 100 и 50 евро - 752 и 334 штук соответственно.

Поддельных монет в Эстонии было найдено на 20% меньше, чем годом ранее - то есть только в 39 случаях.

Европейский центробанк сообщил, что в первой половине года из обращения были изъяты 301 тыс. банкнот, что на 17,1% меньше, чем во второй половине прошлого года и на 9,1% меньше, чем в первой половине прошлого года.

Основную массу подделок евро, или 83%, составили купюры достоинством 20 и 50 евро. Меньшую часть - 0,8% - составили купюры в 200 евро. 88,8% подделок были выявлены в странах еврозоны, 10,3% - в других странах ЕС и 0,9% - в других странах мира.

При этом ЕЦБ отмечает, что поддельных купюр в обращении достаточно мало - настоящих евро в обращении становится все больше, сейчас их в обращении 21 млрд общим достоинством 1,1 триллиона евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ЭСТОНИЯ, ЕВРО, ПОДДЕЛКИ


Похожие новости


Эстония возглавила Совет Европы Президент Эстонии высказался за создание двухпалатного Европейского парламента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]