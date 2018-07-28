В Эстонии за год увеличилось число выявленных подделок купюр в 50 и 100 евро

В первой половине года в Эстонии были обнаружены 1 тыс. 159 поддельных банкнот евро, что на 912 купюр больше, чем за тот же период прошлого года.

При этом 356 поддельных купюр были изъяты при обысках прежде, чем они попали в обращение, сообщила BNS пресс-служба Банка Эстонии, отметив, что на статистику подделок повлиял инцидент, когда человек продал в Италии свой автомобиль, а по возвращении в Эстонию выяснил, что в пачке денег была 531 фальшивая купюра достоинство в 100 евро.

Больше всего фальшивых купюр за первое полугодие в Эстонии было найдено достоинством в 100 и 50 евро - 752 и 334 штук соответственно.

Поддельных монет в Эстонии было найдено на 20% меньше, чем годом ранее - то есть только в 39 случаях.

Европейский центробанк сообщил, что в первой половине года из обращения были изъяты 301 тыс. банкнот, что на 17,1% меньше, чем во второй половине прошлого года и на 9,1% меньше, чем в первой половине прошлого года.

Основную массу подделок евро, или 83%, составили купюры достоинством 20 и 50 евро. Меньшую часть - 0,8% - составили купюры в 200 евро. 88,8% подделок были выявлены в странах еврозоны, 10,3% - в других странах ЕС и 0,9% - в других странах мира.

При этом ЕЦБ отмечает, что поддельных купюр в обращении достаточно мало - настоящих евро в обращении становится все больше, сейчас их в обращении 21 млрд общим достоинством 1,1 триллиона евро.