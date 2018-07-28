Дворкович упрекает своего соперника на выборах главы ФИДЕ Макропулоса в использовании средств федерации в предвыборной кампании

Претендент на пост президента Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что другой кандидат на пост, вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос использует в предвыборной кампании средства федерации.

"Как я упоминал, господин Макропулос ведет кампанию уже несколько месяцев. К сожалению, он использует в ней ресурсы ФИДЕ. Доказательства? Они существуют. Речь идет о семинарах и субсидиях для тех, кто поддерживает его, а не других кандидатов. О выдвижении людей на разные должности в зависимости от оказанной поддержки. О дорожных расходах", - цитирует А.Дворковича в субботу пресс-служба Российской шахматной федерации.

" Конечно, его приглашают на разные турниры, но он использует эту возможность, чтобы вести кампанию. Он использует любые поездки в своей кампании", - добавил А.Дворкович, заявив, что обсуждал сложившуюся ситуацию с Г.Макропулосом.

"Я сделал ему важное предложение: подписать соглашение о принципах честной игры в президентской кампании. Он со своей стороны не использовал бы ресурсы ФИДЕ, а я не использовал бы ресурсы своей страны", - сказал А.Дворкович.

"Я привел некоторые примеры. Он спросил меня: "Значит ли это, что я должен практически перестать путешествовать, решая определенные вопросы?" Я ответил: "Может, не совсем, но эту деятельность нужно существенно сократить, потому что это явное использование ресурсов ФИДЕ". Он сказал мне: "Я на такое не пойду. Я продолжу свою деятельность, потому что это обычная работа ФИДЕ, а не ведение кампании", - сообщил А.Дворкович.

При этом он заявил, что свои поездки в различные страны в качестве кандидата на почте главы ФИДЕ он финансирует сам.

"Я также попросил его не предоставлять дополнительное финансирование национальным федерациям во время кампании. Не выделять средства, которые не были запланированы заранее. Разумеется, ФИДЕ должна осуществлять запланированные расходы, но стоит воздержаться от принятия новых непрозрачных решений: нам неизвестны критерии, которые используются для распределения средств по федерациям, и это можно воспринять как коррупцию, но они это делают", - заявил А.Дворкович.

Выборы президента ФИДЕ состоятся в сентябре.