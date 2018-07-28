Лукашенко и Пашинян обсудили ситуацию вокруг генсека ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никола Пашинян обсудили в субботу в телефонном разговоре ситуацию, связанную с обвинением генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в участии в госперевороте в 2008 году.
Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, беседа состоялась по инициативе армянской стороны. А.Лукашенко и Н.Пашинян рассмотрели "активно обсуждаемую в СМИ ситуацию вокруг предъявления армянской стороной обвинений в адрес генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова", проинформировали в пресс-службе.
Стороны также говорили о развитии двусторонних отношений в торгово-экономической сфере и с удовлетворением констатировали рост товарооборота между Белоруссией и Арменией. При этом А.Лукашенко и Н.Пашинян сошлись во мнении, что "в сотрудничестве между странами существует большой незадействованный потенциал, и договорились приложить все усилия для его реализации".
Накануне Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Ю.Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года в Ереване. "На основе сопоставления приобретенных доказательств в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта Ю.Хачатурову предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Ю.Хачатурова", - сообщила следственная служба.
1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестовавшие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
Суд в Ереване 27 июля арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна по аналогичному обвинению.
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