Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9801 RUR   0.027 GBR   2.2282 TRY   0.3493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.61 Brent   74.54

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 36° Завтра 24° 35° 30 Июл 26° 36° 31 Июл 26° 37°

СНГ 28.07.2018 14:44

Лукашенко и Пашинян обсудили ситуацию вокруг генсека ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никола Пашинян обсудили в субботу в телефонном разговоре ситуацию, связанную с обвинением генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в участии в госперевороте в 2008 году.

Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, беседа состоялась по инициативе армянской стороны. А.Лукашенко и Н.Пашинян рассмотрели "активно обсуждаемую в СМИ ситуацию вокруг предъявления армянской стороной обвинений в адрес генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова", проинформировали в пресс-службе.

Стороны также говорили о развитии двусторонних отношений в торгово-экономической сфере и с удовлетворением констатировали рост товарооборота между Белоруссией и Арменией. При этом А.Лукашенко и Н.Пашинян сошлись во мнении, что "в сотрудничестве между странами существует большой незадействованный потенциал, и договорились приложить все усилия для его реализации".

Накануне Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Ю.Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года в Ереване. "На основе сопоставления приобретенных доказательств в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта Ю.Хачатурову предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Ю.Хачатурова", - сообщила следственная служба.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестовавшие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Суд в Ереване 27 июля арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна по аналогичному обвинению.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АРМЕНИЯ, ОДКБ, ГЕНСЕК


Похожие новости


Лукашенко советует армянскому народу не увлекаться сменой власти Лукашенко не собирается выбирать между Азербайджаном и Арменией В самолете, летевшем из Армении транзитом через Белоруссию в ЕС, были выявлены радиоактивные вещества Армения практически выполнила дорожную карту присоединения к таможенной тройке, заявляет глава МИД этой страны Армения может стать сооснователем евразийского экономического союза - министр ЕЭК

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]