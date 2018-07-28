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Дальнее зарубежье 28.07.2018 20:20

Египетский суд вынес смертные приговоры 75 "братьям-мусульманам"

Суд Египта приговорил к высшей мере наказания 75 членов движения "Братья-мусульмане" (запрещено в РФ), включая ряд его руководителей, за их участие в демонстрациях протеста 2013 года, передает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Теперь решение суда Каира будет направлено верховному муфтию на утверждение.

АП отмечает, что на 8 сентября назначено вынесение приговора в отношении еще более 660 человек. Их обвиняют в целом ряде преступлений - от убийств до нанесения вреда общественному имуществу.

В 2012 году, после отставки президента Хосни Мубарака, на президентских выборах победу одержал кандидат от радикального движения "Братья-мусульмане" Мухаммед Мурси. Однако в июле 2013 года военные во главе с нынешним президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси отстранили от власти М.Мурси, что сопровождалось демонстрациями и беспорядками.

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Тэги: ЕГИПЕТ, "БРАТЬЯ/МУСУЛЬМАНЕ", ПРИГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]