Представитель арестованного экс-президента Армении Кочаряна уверен в его скором освобождении

Арестованный по обвинению в свержении конституционного строя бывший президент Армении Роберт Кочарян будет освобожден, заявил руководитель офиса экс-президента Виктор Согомонян.

"Он обязательно будет освобожден. Скоро вы все увидите сами. И он будет оправдан", - сказал В.Согомонян на пресс-конференции в субботу.

По его словам, Р.Кочаряну "еще есть что сказать в политике".

Накануне суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Р.Кочарян арестован на два месяца.