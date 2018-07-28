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СНГ 28.07.2018 15:20

Представитель арестованного экс-президента Армении Кочаряна уверен в его скором освобождении

Арестованный по обвинению в свержении конституционного строя бывший президент Армении Роберт Кочарян будет освобожден, заявил руководитель офиса экс-президента Виктор Согомонян.

"Он обязательно будет освобожден. Скоро вы все увидите сами. И он будет оправдан", - сказал В.Согомонян на пресс-конференции в субботу.

По его словам, Р.Кочаряну "еще есть что сказать в политике".

Накануне суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Р.Кочарян арестован на два месяца.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]