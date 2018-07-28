Представитель арестованного экс-президента Армении Кочаряна уверен в его скором освобождении

Арестованный по обвинению в свержении конституционного строя бывший президент Армении Роберт Кочарян будет освобожден, заявил руководитель офиса экс-президента Виктор Согомонян.
"Он обязательно будет освобожден. Скоро вы все увидите сами. И он будет оправдан", - сказал В.Согомонян на пресс-конференции в субботу.
По его словам, Р.Кочаряну "еще есть что сказать в политике".
Накануне суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Р.Кочарян арестован на два месяца.
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