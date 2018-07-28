Победившая на парламентских выборах в Пакистане партия Имрана Хана начинает переговоры о формировании правящей коалиции

В партии "Техрик-е-Инсаф", возглавляемой бывшим капитаном сборной страны по крикету Имраном Ханом, после победы на парламентских выборах в Пакистане объявили о начале переговоров с другими партиями по вопросу формирования правящей коалиции, сообщают в субботу западные СМИ.

"Мы вступили в контакт с малыми партиями и независимыми кандидатами; вскоре они встретятся в Исламабаде с лидерами нашей партии", - приводят СМИ слова представителя "Техрик-е-Инсаф" Фавада Чаудхри.

СМИ напоминают, что "Техрик-е-Инсаф" одержала победу на выборах, завоевав 115 мест в парламенте. При этом правившая партия "Пакистанская мусульманская лига" получила 64 места.

Однако процесс организации выборов вызвал критику со стороны США и ЕС. При этом звучали обвинения, что военные оказывали поддержку "Техрик-е-Инсаф".

Более 10 партий, не согласных с исходом голосования, пообещали опротестовать результаты. В свою очередь, "Пакистанская мусульманская лига" объявила о поддержке этих партий, но не стала призывать к бойкоту нового состава парламента.

СМИ отмечают, что состоявшиеся 25 июля выборы положили конец многолетней политической тенденции, когда власть переходила между "Пакистанской мусульманской лигой" и Пакистанской народной партией, с периодами правлениях военных.