Победившая на парламентских выборах в Пакистане партия Имрана Хана начинает переговоры о формировании правящей коалиции

В партии "Техрик-е-Инсаф", возглавляемой бывшим капитаном сборной страны по крикету Имраном Ханом, после победы на парламентских выборах в Пакистане объявили о начале переговоров с другими партиями по вопросу формирования правящей коалиции, сообщают в субботу западные СМИ.
"Мы вступили в контакт с малыми партиями и независимыми кандидатами; вскоре они встретятся в Исламабаде с лидерами нашей партии", - приводят СМИ слова представителя "Техрик-е-Инсаф" Фавада Чаудхри.
СМИ напоминают, что "Техрик-е-Инсаф" одержала победу на выборах, завоевав 115 мест в парламенте. При этом правившая партия "Пакистанская мусульманская лига" получила 64 места.
Однако процесс организации выборов вызвал критику со стороны США и ЕС. При этом звучали обвинения, что военные оказывали поддержку "Техрик-е-Инсаф".
Более 10 партий, не согласных с исходом голосования, пообещали опротестовать результаты. В свою очередь, "Пакистанская мусульманская лига" объявила о поддержке этих партий, но не стала призывать к бойкоту нового состава парламента.
СМИ отмечают, что состоявшиеся 25 июля выборы положили конец многолетней политической тенденции, когда власть переходила между "Пакистанской мусульманской лигой" и Пакистанской народной партией, с периодами правлениях военных.
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