Автобус упал в ущелье в Индии, погибли не менее 10 человек

10 человек погибли в штате Махараштра в Индии после того, как автобус, перевозивший 34 человека, рухнул в ущелье, передало в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Спасатели не исключают увеличения числа жертв.

Автобус перевозил сотрудников университета, выехавших на пикник, когда произошло ДТП. Одному из пассажиров удалось соскочить с автобуса до его падения в пропасть, выбраться на дорогу и вызвать помощь

На месте ДТП работают спасательные службы.