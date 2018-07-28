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Дальнее зарубежье 28.07.2018 21:09

Автобус упал в ущелье в Индии, погибли не менее 10 человек

10 человек погибли в штате Махараштра в Индии после того, как автобус, перевозивший 34 человека, рухнул в ущелье, передало в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Спасатели не исключают увеличения числа жертв.

Автобус перевозил сотрудников университета, выехавших на пикник, когда произошло ДТП. Одному из пассажиров удалось соскочить с автобуса до его падения в пропасть, выбраться на дорогу и вызвать помощь

На месте ДТП работают спасательные службы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, ДТП, АВТОБУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]