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СНГ 28.07.2018 17:26

Бишкек выразил протест Минску в связи с нахождением в Белоруссии осужденного киргизского экс-премьера

Министерство иностранных дел Киргизии направило ноту протеста в Минск в связи с нахождением в Белоруссии бывшего киргизского премьер-министра Данияра Усенова, осужденного на родине на пожизненный срок за соучастие в массовом убийстве.

Как сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Киргизии, в ведомство был вызван временный поверенный в делах Белоруссии в Бишкеке Сергей Иванов.

"Киргизская сторона передала ноту С.Иванову, в которой выражает протест нахождению и осуществлению деятельности на территории Белоруссии осужденного в Киргизии на пожизненный срок Д.Усенова, что является абсолютно неприемлемым", - заявил собеседник агентства.

По его словам, сложившаяся ситуация "наносит ущерб двусторонним дружественным отношениям" и "вызывает недовольство со стороны киргизской общественности, ранит чувства родных и близких погибших и пострадавших в ходе событий 7 апреля 2010 года".

"Киргизская сторона вновь призывает власти Белоруссии изменить свой подход к данной ситуации и выполнять принятые на себя международные обязательства, что будет соответствовать принципам дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, заложенным в основополагающих двусторонних документах", - отметил представитель МИД Киргизии.

Накануне в местных СМИ со ссылкой на белорусскую прессу появилась информация, что Д.Усенов, возглавляющий ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" принял участие в мероприятиях с участием представителей официальных властей Белоруссии под именем Даниил Урицкий.

7 апреля 2010 года в центре Бишкека произошли столкновения между властью и оппозицией, в ходе которых более 80 человек были убиты, более 300 пострадали. В результате произошедших событий в Киргизии сменилась власть, а бывший президент Курманбек Бакиев и его брат, бывший начальник Службы государственной охраны Жаныбек (Жаныш) Бакиев сбежали из страны. На данный момент они проживают в Белоруссии.

Суд признал их виновными в соучастии в организации массового убийства и приговорил к пожизненным срокам заочно.

Бывший премьер-министр Киргизии Д.Усенов, покинувший страну, также был приговорен заочно к пожизненному сроку за превышение должностных полномочий и соучастие в убийстве.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МИД, БЕЛОРУССИЯ


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