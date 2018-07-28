МИД РФ: Армения должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генсека ОДКБ

Ереван должен официально отозвать своего представителя с поста генсека ОДКБ, заявили в МИД РФ.
"В соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване", - говорится в комментарии МИД РФ.
Как отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, необходимые разъяснения были даны армянской стороне в телефонном разговоре министра иностранных дел РФ с главой МИД Армении.
Ранее в субботу Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
В минувшую пятницу ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, согласившись отпустить его под залог.
"Это строго внутренний правовой процесс (...) Но, учитывая, что речь идет о действующем генсеке ОДКБ, и придавая большую важность авторитету и обеспечению бесперебойной работы организации, Армения предложила партнерам по ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря", - сказал Т.Балаян "Интерфаксу" в субботу.
В пятницу Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Ю.Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. В то время Ю.Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении.
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