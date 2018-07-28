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СНГ 28.07.2018 15:13

МИД РФ: Армения должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генсека ОДКБ

Ереван должен официально отозвать своего представителя с поста генсека ОДКБ, заявили в МИД РФ.

"В соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване", - говорится в комментарии МИД РФ.

Как отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, необходимые разъяснения были даны армянской стороне в телефонном разговоре министра иностранных дел РФ с главой МИД Армении.

Ранее в субботу Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

В минувшую пятницу ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, согласившись отпустить его под залог.

"Это строго внутренний правовой процесс (...) Но, учитывая, что речь идет о действующем генсеке ОДКБ, и придавая большую важность авторитету и обеспечению бесперебойной работы организации, Армения предложила партнерам по ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря", - сказал Т.Балаян "Интерфаксу" в субботу.

В пятницу Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Ю.Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. В то время Ю.Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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