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СНГ 28.07.2018 18:16

Крещение Руси предопределило дальнейший ход истории славянских народов, заявляет патриарх Кирилл

Крещение Руси оказало влияние на всю мировую историю и крепко связало народы, живущие ныне в разных странах, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Эти связи не зависят от национальной принадлежности, от особенностей культуры или от изменяющихся государственных границ. Мы знаем, что и в прежние времена, и сегодня это вызывает раздражение у тех, кто хотел бы видеть мировой ландшафт идеально подстриженным газоном. Но там, где газон, не могут свободно развиваться растения, как об этом замечательно сказал Николай Александрович Бердяев", - заявил патриарх в субботу перед началом молебна по случаю 1030-летия Крещения Руси у памятника князю Владимиру на Боровицком холме Москвы.

По мнению предстоятеля Церкви, пример жизни святого крестителя Руси призывает нас подражать его стремлению к единству и согласию, "ведь жизнь по стихиям мира сего легка и удобна - гораздо сложнее найти в себе силы уклониться от зла, противостоять греху, сдерживать гнев, прощать обиды".

Патриарх Кирилл отметил, что Крещение Руси "предопределило дальнейший ход истории славянских народов", а мировоззренческий выбор князя Владимира "навсегда изменил облик не только славянской, но и всей христианской цивилизации".

Христианизация Древней Руси, по словам патриарха, стала основой для создания светской культуры, включая литературу, живопись, музыку, архитектуру, и в этом заключается "поистине всемирное значение равноапостольного подвига князя Владимира".

Сегодня "христианскую цивилизацию невозможно сегодня представить без русского православия, границы которого - от края до края земли", подчеркнул предстоятель.

Он также сказал, что православные ценности в значительной степени сформировали национальные черты и идеалы русского народа, такие как мужество, самопожертвование, честность, совестливость, сострадание и обостренное чувство справедливости.

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Тэги: РОССИЯ, ПАТРИАРХ, РУСЬ, КРЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]