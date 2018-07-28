Вернувшийся в Бельгию Пучдемон пообещал продолжать добиваться независимости Каталонии

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, вернувшись в субботу из Германии в Бельгию, заявил, что не намерен отказываться от деятельности ради достижения независимости Каталонии.

"Это не конец моего путешествия. Я поеду на самый край нашего континента, чтобы защищать справедливое дело народа Каталонии", - сказал К.Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе.

На пресс-конференции также присутствовал нынешний глава женералитата (регионального правительства) Каталонии Ким Торра.

19 июля власти Испании отозвали запросы на экстрадицию К.Пучдемона, задержанного правоохранительными органами Германии. В то же время ордеры на арест экс-главы Каталонии по обвинению в сепаратизме сохраняют свою силу на территории Испании, куда К.Пучдемон пока не может вернуться.

В период нахождения К.Пучдемона во главе регионального правительства в Каталонии в октябре 2017 года прошел референдум о независимости. Он был признан незаконным в Мадриде, ряд каталонских чиновников отбывают тюремные сроки за участие в организации референдума.