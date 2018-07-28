Средневековые шахматы нашли на раскопках в Великом Новгороде

Археологи нашли на раскопках в центре Великого Новгорода средневековые шахматы, сообщил "Интерфаксу" руководитель полевых работ на раскопе "Дубошин-2" Михаил Петров.
Находки сделаны в культурном слое середины XIV века.
"Найдены четыре шахматные фигурки и, предположительно, еще один фрагмент фигурки. Три фигурки, вероятно, из одного набора. Одна из фигурок - костяная, остальные - из дерева. Как и в прошлом году, на раскопе - много текстиля и деталей ткацких станков", - сказал собеседник агентства.
Исследователям осталось до материка около 4 м. Они надеются завершить раскопки в текущем году.
Как сообщалось, работы на раскопе "Дубошин-2" начались в 2017 году. Площадь исследований составляет около 220 кв.м, а толщина культурного слоя - около восьми с половиной метров.
В прошлом полевом сезоне одной из наиболее примечательных находок стал шахматный набор из черного янтаря. Эти почти 20 фигурок археологи предварительно датировали XV веком.
Исследователи не теряют надежду найти на "Дубошине-2" недостающие фигурки, а также шахматную доску.
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