Нападающий Дзюба предложил Путину заняться футболом вместо хоккея

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба предложил президенту РФ Владимиру Путину заняться футболом и сменить коньки на бутсы.
"Если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы, будет для нас самым замечательным", - сказал А.Дзюба в субботу на церемонии вручения госнаград в Кремле.
Президент в ответ на это улыбнулся футболисту. "По поводу смены коньков на бутсы, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить", - сказал В.Путин.
"Я в отличие от вас не спортсмен, а физкультурник. А физкультурники занимаются всем подряд. И футболом, конечно, тоже", - добавил президент.
В.Путин сказал, что после чемпионата мира и успешного выступления российской сборной прибавится число любителей футбола. "Я, безусловно, тоже буду в их числе", - отметил глава государства.
А.Дзюба отметил, что для команды огромная честь и гордость играть за Россию.
По окончании церемонии футболисты подарили президенту мяч с портретами игроков российской сборной и футбольную майку. Глава государства и футболисты сфотографировались в Екатерининском зале Кремля.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 104 раза - Минобороны Азербайджана
Пашинян заявил о готовности к встрече с президентом Алиевым
Спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии посетит Азербайджан на следующей неделе
Россия может осенью провести переговоры по возобновлению закупок газа с Туркменией
Эквадор хочет хеджировать добычу нефти от падения цен
Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Саудовской Аравией
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
Египетский суд вынес смертные приговоры 75 "братьям-мусульманам"
Власти Подмосковья сообщают о поступлении в домодедовскую больницу 16 пострадавших в аварии автобуса
Средневековые шахматы нашли на раскопках в Великом Новгороде
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
В Баку прошла лекция на тему «Русская иконопись в изобразительном искусстве»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений