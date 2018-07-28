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Спорт 28.07.2018 16:22

Нападающий Дзюба предложил Путину заняться футболом вместо хоккея

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба предложил президенту РФ Владимиру Путину заняться футболом и сменить коньки на бутсы.

"Если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы, будет для нас самым замечательным", - сказал А.Дзюба в субботу на церемонии вручения госнаград в Кремле.

Президент в ответ на это улыбнулся футболисту. "По поводу смены коньков на бутсы, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить", - сказал В.Путин.

"Я в отличие от вас не спортсмен, а физкультурник. А физкультурники занимаются всем подряд. И футболом, конечно, тоже", - добавил президент.

В.Путин сказал, что после чемпионата мира и успешного выступления российской сборной прибавится число любителей футбола. "Я, безусловно, тоже буду в их числе", - отметил глава государства.

А.Дзюба отметил, что для команды огромная честь и гордость играть за Россию.

По окончании церемонии футболисты подарили президенту мяч с портретами игроков российской сборной и футбольную майку. Глава государства и футболисты сфотографировались в Екатерининском зале Кремля.

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Тэги: РОССИЯ, ФУТБОЛИСТ, ПРЕЗИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]