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Дальнее зарубежье 28.07.2018 19:05

Поддерживаемый США курдский альянс ведет переговоры с Дамаском, рассчитывает на меры по децентрализации власти в Сирии - СМИ

Состоящий в основном из курдов альянс "Сирийские демократические силы" (СДС), который поддерживают США, ведет переговоры с правительством Сирии о будущем устройстве страны, сообщает в субботу сайт ливанского издания "Дейли стар".

Переговоры начались на этой неделе в Дамаске.

В СДС при этом заявили, что цель переговоров "расчистить дорогу для более широкого и целостного диалога" и выработать "план, ведущий к демократической и децентрализованной Сирии".

"Дейли стар" приводит мнение советника курдской партии "Демократический союз" Сиханука Дибо, согласно которому переговоры не будут простыми и продлятся долго из-за централизованного характера сирийского государственного строя.

Издание напоминает, что в 2016 году альянс формализовал систему управления на контролируемых им территориях Сирии. В Дамаске поначалу высказались против подобных действий СДС.

Однако в мае этого года президент Сирии Башар Асад заявил о готовности начать переговоры с СДС. В то же время президент пригрозил в случае необходимости применить силу против СДС для восстановления власти Дамаска над удерживаемым альянсом территориями.

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Тэги: СИРИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КУРДЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]