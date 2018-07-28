Поддерживаемый США курдский альянс ведет переговоры с Дамаском, рассчитывает на меры по децентрализации власти в Сирии - СМИ

Состоящий в основном из курдов альянс "Сирийские демократические силы" (СДС), который поддерживают США, ведет переговоры с правительством Сирии о будущем устройстве страны, сообщает в субботу сайт ливанского издания "Дейли стар".
Переговоры начались на этой неделе в Дамаске.
В СДС при этом заявили, что цель переговоров "расчистить дорогу для более широкого и целостного диалога" и выработать "план, ведущий к демократической и децентрализованной Сирии".
"Дейли стар" приводит мнение советника курдской партии "Демократический союз" Сиханука Дибо, согласно которому переговоры не будут простыми и продлятся долго из-за централизованного характера сирийского государственного строя.
Издание напоминает, что в 2016 году альянс формализовал систему управления на контролируемых им территориях Сирии. В Дамаске поначалу высказались против подобных действий СДС.
Однако в мае этого года президент Сирии Башар Асад заявил о готовности начать переговоры с СДС. В то же время президент пригрозил в случае необходимости применить силу против СДС для восстановления власти Дамаска над удерживаемым альянсом территориями.
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