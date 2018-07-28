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Происшествия 28.07.2018 19:06

В Сумгайыте в автопарке в результате взрыва пострадали 4 человека

Несколько человек пострадали в результате произошедшего в субботу на территории автомобильного парка в Сумгайыте взрыва, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

«Взрыв произошел в субботу на территории автомобильного парка в городе Сумгайыт, что вызвало возгорание припаркованных здесь грузовика и легковушки. В результате происшествия ожоги различной степени тяжести получили четыре человека», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС передали пострадавших в соответствующие структуры.

В настоящее время осуществляется тушение транспортных средств.

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]