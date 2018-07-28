В Сумгайыте в автопарке в результате взрыва пострадали 4 человека

Несколько человек пострадали в результате произошедшего в субботу на территории автомобильного парка в Сумгайыте взрыва, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
«Взрыв произошел в субботу на территории автомобильного парка в городе Сумгайыт, что вызвало возгорание припаркованных здесь грузовика и легковушки. В результате происшествия ожоги различной степени тяжести получили четыре человека», - говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС передали пострадавших в соответствующие структуры.
В настоящее время осуществляется тушение транспортных средств.
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