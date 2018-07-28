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СНГ 28.07.2018 20:08

Власти Подмосковья сообщают о поступлении в домодедовскую больницу 16 пострадавших в аварии автобуса

В больницу подмосковного города Домодедово поступили 16 человек, пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"В результате ДТП с автобусом 16 человек поступили в Домодедовскую центральную районную больницу", - приводят в сообщении слова министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова.

По его словам, пострадавшие поступили с травмами различной тяжести.

Как уточнили в подмосковном Минздраве, пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести

По данным пресс-службы, в салоне автобуса находилось 27 человек, в том числе двое детей. На месте происшествия работает более 10 единиц техники и 30 человек.

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Тэги: РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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