Власти Подмосковья сообщают о поступлении в домодедовскую больницу 16 пострадавших в аварии автобуса

В больницу подмосковного города Домодедово поступили 16 человек, пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"В результате ДТП с автобусом 16 человек поступили в Домодедовскую центральную районную больницу", - приводят в сообщении слова министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова.

По его словам, пострадавшие поступили с травмами различной тяжести.

Как уточнили в подмосковном Минздраве, пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести

По данным пресс-службы, в салоне автобуса находилось 27 человек, в том числе двое детей. На месте происшествия работает более 10 единиц техники и 30 человек.