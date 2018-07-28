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СНГ 28.07.2018 19:35

Пассажирами попавшего в ДТП в Подмосковье автобуса были артисты удмуртского ансамбля "Танок", возвращавшиеся с гастролей в Италии

Автобус, попавший в ДТП в Подмосковье в субботу, перевозил артистов из удмуртского ансамбля народной песни, музыки и танца "Танок", сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"Ансамбль "Танок" возвращался с гастролей из Италии", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по предварительным данным, погибших и серьезно пострадавших в результате ДТП нет.

Министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев сообщил агентству, что на обследование в больницу направили 17 человек. "Дети не пострадали. 17 человек пока на обследовании в больнице", - сказал В.Соловьев.

Он отметил, что о характере травм направленных в больницу пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что под Домодедово в ДТП попал автобус, известно о 13 пострадавших.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]