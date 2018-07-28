Автобус, попавший в ДТП в Подмосковье в субботу, перевозил артистов из удмуртского ансамбля народной песни, музыки и танца "Танок", сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
"Ансамбль "Танок" возвращался с гастролей из Италии", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что по предварительным данным, погибших и серьезно пострадавших в результате ДТП нет.
Министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев сообщил агентству, что на обследование в больницу направили 17 человек. "Дети не пострадали. 17 человек пока на обследовании в больнице", - сказал В.Соловьев.
Он отметил, что о характере травм направленных в больницу пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что под Домодедово в ДТП попал автобус, известно о 13 пострадавших.
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