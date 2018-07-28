Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Домодедово возросло до 20 человек

Два десятка пассажиров перевернувшегося под Домодедово автобуса пострадали в ДТП, семеро из них эвакуированы в травматологический центр Подольска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерств здравоохранения Московской области.

"По состоянию на 19:15, в результате ДТП в городском округе Домодедово с участием пассажирского автобуса пострадали 20 человек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 13 человек находятся в больнице Домодедово, семеро эвакуированы в травматологический центр Подольска.