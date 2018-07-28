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СНГ 28.07.2018 21:23

Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Домодедово возросло до 20 человек

Два десятка пассажиров перевернувшегося под Домодедово автобуса пострадали в ДТП, семеро из них эвакуированы в травматологический центр Подольска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерств здравоохранения Московской области.

"По состоянию на 19:15, в результате ДТП в городском округе Домодедово с участием пассажирского автобуса пострадали 20 человек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 13 человек находятся в больнице Домодедово, семеро эвакуированы в травматологический центр Подольска.

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Тэги: РОССИЯ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]