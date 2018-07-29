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СНГ 29.07.2018 09:29

В Ереване назвали неэффективными публичные обсуждения процедуры отзыва генсека ОДКБ Хачатурова, процедура ареста которого запущена в Армении

Публичные обсуждения и разъяснения по поводу процедуры отзыва генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в Ереване считают неэффективными.

"Считаем неэффективными публичные обсуждения и разъяснения по поводу устава, правил процедуры и других документов ОДКБ, которые нам хорошо известны, и в строгом соответствии с которыми Армения и выстраивает сотрудничество в рамках организации", - заявил "Интерфаксу" высокопоставленный источник в Ереване на просьбу прокомментировать заявление высокопоставленного дипломатического источника в Москве о том, что прозвучавшие из Еревана заявления о начале процедуры замены генсека ОДКБ непрофессиональны.

"С нашими российскими коллегами у нас конструктивный и содержательный диалог по всем направлениям двусторонней и многосторонней повестки дня, который осуществляется в духе армяно-российских союзнических отношений и по устоявшимся надежным каналам общения", - отметил собеседник агентства.

Ранее в МИД России заявили, что Ереван должен официально отозвать своего представителя с поста генсека ОДКБ.

"В соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване", - говорится в комментарии МИД РФ.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, необходимые разъяснения были даны армянской стороне в телефонном разговоре министра иностранных дел РФ с главой МИД Армении.

Ранее в субботу Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Со своей стороны, высокопоставленный дипломатический источник в Москве заявил "Интерфаксу", что прозвучавшие из Еревана заявления непрофессиональны.

"Сегодня МИД Армении озвучил удивляющее своим непрофессионализмом предложение странам-членам ОДКБ "начать процесс замены генсека организации", - сказал собеседник агентства.

"Слышать подобные заявления тем более странно, что произошедшие в Армении перемены не отразились на коллективе внешнеполитического ведомства, которое ещё недавно и представило ОДКБ кандидатуру Хачатурова и, самое главное, отлично знает процедуру, согласно которой именно Армения должна запустить процесс отзыва генерального секретаря, являющегося представителем этого государства", - отметил источник.

По его словам, "если в Ереване решили, что господин Хачатуров теперь их не устраивает на данном посту, то от Армении в ОДКБ должно поступить соответствующее письменное уведомление, и только после этого будет запущена официальная процедура и не "замены генсека", а прекращения его полномочий".

В минувшую пятницу ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Ю.Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, согласившись отпустить его под залог.

"Это строго внутренний правовой процесс (...) Но, учитывая, что речь идет о действующем генсеке ОДКБ, и придавая большую важность авторитету и обеспечению бесперебойной работы организации, Армения предложила партнерам по ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря", - сказал Т.Балаян "Интерфаксу" в субботу.

В пятницу Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Ю.Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. В то время Ю.Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОДКБ, ГЕНСЕК, ОТЗЫВ


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