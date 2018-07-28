Состояние четверых пострадавших при взрыве в Сумгайыте оценивается как тяжелое, СМИ сообщают об 1 погибшем

Четверо пострадавших в результате взрыва в субботу в Сумгайыте на территории парковки и ремонтного парка грузового транспорта находятся в тяжелом состоянии, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
«Состояние госпитализированных в результате взрыва на территории парковки грузового транспорта в Сумгайыте пострадавших оценивается как тяжелое», - отмечается в сообщении.
По данным МЧС, взрыв вызвал возгорание грузового автомобиля марки «DAF» и «Жигулей». В результате инцидента ожоги различной степени тяжести получили четыре человека.
По сообщению местных СМИ, инцидент повлек за собой также человеческие жертвы. Кроме четверых пострадавших сообщается также о погибшем в результате взрыва человеке.
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